Путін погрожує війною? Інтерв’ю з Павлом Клімкіним | ЕКСКЛЮЗИВ

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О 21:45 – стартує онлайн-частина в YouTube. Інтерв’ю з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 рр., про ситуацію в геополітиці, як це стосується України та чим це все обернеться для нас.

Те, що зараз відбувається в українській та світовій політиці, цілком можна назвати розгортанням третьої світової гібридної війни.

Скупчення російських військ біля українського кордону, ситуація з мігрантами в Білорусі, які прориваються до Європейського Союзу, термінові наради міністрів закордонних справ Європи, попередження США про воєнне вторгнення.