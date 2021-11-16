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ICTV / Свобода слова / Головні інсайти ефіру Свободи слова на ICTV від 15.11.2021- як це було / 16.11.2021 17:04
16.11.2021 17:04
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Головні інсайти ефіру Свободи слова на ICTV від 15.11.2021- як це було

Головні інсайти ефіру Свободи слова на ICTV від 15.11.2021- як це було

Україна не виключає можливості вторгнення Росії наприкінці грудня – на початку січня, коли увесь світ піде на різдвяно-новорічні канікули. 

За іншим сценарієм, напад можливий наприкінці зими – на початку весни 2022 року, коли, як розраховують у Кремлі, Україна буде в енергетичній, економічній та політичній кризі. 

Проте наша армія перебуває у постійній готовності оборонятися і відбивати атаки – запевнила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У нас немає розбіжностей ні по фактах, ні по цифрах. У нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр і в прогнозах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який напередодні у Брюсселі мав зустрічі з очільниками МЗС Франції та Німеччини розповів, що в Євросоюзі й в НАТО налаштовані дуже серйозно щодо нарощування російських військ на українському кордоні та вже скоординували чіткі дії, як економічно та політично протистояти можливій військовій ескалації. 

Росії буде скомуніковано дуже чітко: військова ескалація для Росії матиме тяжкі наслідки. І це важливий захід стримування РФ. Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю. 

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Саме з мігрантів на білоруському кордоні може розпочатись масштабна операція наступу на Україну з боку Росії – вважає радник Голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Представник партії “Голос” Сергій Рахманін переконаний, що білорусько-український кордон потрібно було укріплювати давно. Він розкритикував роботу РНБО. 

Демаркація кордону – це не просто поставити стовпчики. Це шляхи, смуга, станції спостереження, рови, ціла низка! Кордон має бути розумним, але, на великий жаль, у нас кордону з Білоруссю не приділялось достатньо уваги. 

Усі гості студії  зійшлись на тому, що Україні нині найбільше потрібно розробити чіткий план оборони й вжити невідкладних заходів для безпеки нашої країни. Днями Міністр оборони Олексій Резніков у Вашингтоні матиме зустріч з очільником Пентагону. 

Авторка: Ірина Шлепніна, Факти ICTV

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Теги: ICTV, свобода слова
16.11.2021 17:04



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