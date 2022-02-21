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ICTV / Свобода слова / Якими будуть наступні кроки Росії, Заходу та України — Свобода слова на ICTV від 21.02.2022 / 21.02.2022 16:11
21.02.2022 16:11
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Якими будуть наступні кроки Росії, Заходу та України — Свобода слова на ICTV від 21.02.2022

Якими будуть наступні кроки Росії, Заходу та України — Свобода слова на ICTV від 21.02.2022

Свобода слова на ICTV від 21.02.2022 – дивіться онлайн.

Як жартували на Мюнхенській конференції у кулуарах, у кожного політика має бути своя Мюнхенська промова.

У Президента Володимира Зеленського вона відбулася в суботу, це серйозна заявка.

Про це ми теж будемо говорити у Свободі слова, але звичайно основне питання: що робитиме Росія, Україна та Захід найближчими днями, які фактично є вирішальними для безпеки всього світу.

Про це йшлося й у промові Президента.

Якщо гарантії за Будапештським меморандумом не працюють, то будь-які гарантії не працюють, і це руйнує всю безпекову систему світу.

Війною лише в Україні, як дехто думає, не обмежиться.

Сьогоднішня Свобода слова присвячена цій темі.

Також по темі: Доленосні дні для України | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 14.02.2022 Звернення Президента Зеленського до українського народу Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні

Ми чекаємо, що до нас з Вашингтона доєднається міністр закордонних справ, міністр оборони, чекаємо на людей, які відповідають за ухвалення рішень з українського боку.

Намагатимемося зрозуміти, як жити в цій ситуації та що буде навіть не найближчими тижнями, а днями, якщо не годинами.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

 

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Теги: свобода слова
21.02.2022 16:11



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