Доленосні дні для України | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 14.02.2022

Росія продовжує утримувати біля наших кордонів понад 120 тисяч військових.

Українські Збройні сили останнім часом не фіксують їх “кардинального збільшення”.

Про це в ефірі програми “Свобода слова на ICTV” від 14.02.2022 розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він додав, що частина угрупування Росії знаходиться в постійному русі між тимчасово окупованим Кримом та Білоруссю.

Ми відслідковуємо певну кількість техніки, яка знаходиться в русі, зупиняється, виконує завдання, а потім переміщається в інші міста.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що біля кордонів України поки не зафіксовано ударних угрупувань росіян.

Також очільник оборонного відомства переконаний, що ворог не зможе наблизитись до Києва і буде знищений ще на підступах до столиці.

Це 82 квадратних кілометри площі Києва. Посередині є Дніпро. Тому коли хтось каже, що Київ буде захоплений або впаде за пару діб, то це величезна помилка. Я пропоную такий апокаліптичний сценарій навіть не розглядати. Це нісенітниця.

На тлі загрози нового російського вторгнення по всій Україні проходять військові навчання “Заметіль-2022”.

Їхня мета – злагодження оборони країни.

Навчання проходять за стандартами та штабними процедурами, що прийняті у державах НАТО, розповідає Головнокомандувач Збройних сил України.

Ми завершили командно-штабну фазу, внаслідок якої вдалося створити резервну систему управління та угрупування на можливих напрямках дій. На сьогодні я перевіряю їх готовність до практичних кроків.

Водночас Національна поліція України починає працювати у посиленому режимі, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Правоохоронці збільшують кількість патрулів на вулицях українських міст.

Нацполіція розгортає додаткові ситуаційні центри для цілодобового моніторингу оперативної ситуації в країні.

Об’єкти критичної інфраструктури, органи державної влади та місцевого самоврядування беруться під посилену охорону, розповідає очільник МВС.

Якщо запроваджується воєнний стан, то всі сили безпеки і оборони надходять у розпорядження головнокомандувача, який визначає їхнє місце в обороні держави. Щодо конкретних пунктів, то вони вже визначені та розташовані.

Тим часом міністр оборони наголосив, що для запровадження воєнного стану в Україні поки підстав немає.

Автор: Артем Голуб, Факти ICTV.

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