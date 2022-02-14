УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Звернення Президента Зеленського до українського народу

Дивіться звернення Володимира Зеленського до українського народу в ефірі програми Свобода слова на ICTV! Великий народе великої країни! Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Ми прагнемо миру й хочемо розв'язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися. Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!

Звернення Президента Зеленського до українського народу
0 Коментувати

Дивіться звернення Володимира Зеленського до українського народу в ефірі програми Свобода слова на ICTV!

Великий народе великої країни!

Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.

Ми прагнемо миру й хочемо розв’язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність.

У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися.

Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Свобода слова / Звернення Президента Зеленського до українського народу / 14.02.2022 21:57
14.02.2022 21:57

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь