Video: Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні

Гість програми Свобода слова на ICTV від 14 лютого 2022 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України розповів, що захоплення столиці малоймовірне та про введення воєнного стану. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 14 лютого 2022 року.