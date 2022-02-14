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Video: Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні

Гість програми Свобода слова на ICTV від 14 лютого 2022 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України розповів, що захоплення столиці малоймовірне та про введення воєнного стану. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 14 лютого 2022 року.

Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 14 лютого 2022 року — Олексій Резніков.

Міністр оборони України розповів, що захоплення столиці малоймовірне та про введення воєнного стану.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 14 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Міністр оборони розповів, чи вводитиметься воєнний стан в Україні / 14.02.2022 21:46
14.02.2022 21:46

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