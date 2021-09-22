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ICTV / Свобода слова / Віктор Ляшко: Які є досягнення та проблеми України у пандемію / 22.09.2021 15:42
22.09.2021 15:42
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Віктор Ляшко: Які є досягнення та проблеми України у пандемію

Віктор Ляшко: Які є досягнення та проблеми України у пандемію

В ефірі програми Свободи слова на ICTV міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про статистику вакцинованих серед різних груп населення.

Станом на вересень, вакциновано 17% дорослого населення. 30% усіх щеплень – це люди віком 60+.

Серед найбільш вакцинованих категорій:

  • Збройні Сили України – більше 90%;
  • Медичні працівники – більше 80%;
  • Міністерство внутрішніх справ – більше 80%;
  • Освітяни – більше 46%.

З невирішених питань Віктор Ляшко зазначає роботу по вертикалі державного управління і співпрацю з лікарями для промоції вакцинації. Також треба вирішити, що повинно з’явитися з агресивних кампаній вакцино-профілактики найближчим часом.

Міністр додав, що розуміє складність ситуації, проте уряд рухається в правильному напряму.

– Чи достатньо сьогодні проведених щеплень? Так, недостатьньо. Але ми перебуваємо вже на 4 місяці інтенсивних щеплень.

Нагадаємо, спеціально для Свободи слова Віктор Ляшко розповів про продовження дії сертифікатів щеплення та поширення штаму “Мю”.

Також по темі: Віктор Ляшко про COVID-сертифікати, штам “Мю” і мотивацію українців - ЕКСКЛЮЗИВ Ляшко розповів як щеплення серед українців рухається вперед Уряд встановив нові карантинні норми в Україні - все, що потрібно знати

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Теги: Covid-19, Віктор Ляшко, свобода слова, Україна
22.09.2021 15:42



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