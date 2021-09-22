Віктор Ляшко: Які є досягнення та проблеми України у пандемію

В ефірі програми Свободи слова на ICTV міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про статистику вакцинованих серед різних груп населення.

Станом на вересень, вакциновано 17% дорослого населення. 30% усіх щеплень – це люди віком 60+.

Серед найбільш вакцинованих категорій:

Збройні Сили України – більше 90%;

Медичні працівники – більше 80%;

Міністерство внутрішніх справ – більше 80%;

Освітяни – більше 46%.

З невирішених питань Віктор Ляшко зазначає роботу по вертикалі державного управління і співпрацю з лікарями для промоції вакцинації. Також треба вирішити, що повинно з’явитися з агресивних кампаній вакцино-профілактики найближчим часом.

Міністр додав, що розуміє складність ситуації, проте уряд рухається в правильному напряму.

– Чи достатньо сьогодні проведених щеплень? Так, недостатьньо. Але ми перебуваємо вже на 4 місяці інтенсивних щеплень.

Нагадаємо, спеціально для Свободи слова Віктор Ляшко розповів про продовження дії сертифікатів щеплення та поширення штаму “Мю”.

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