Віктор Ляшко: Які є досягнення та проблеми України у пандемію

В ефірі програми Свободи слова на ICTV міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про статистику вакцинованих серед різних груп населення.
Станом на вересень, вакциновано 17% дорослого населення. 30% усіх щеплень – це люди віком 60+.
Серед найбільш вакцинованих категорій:
- Збройні Сили України – більше 90%;
- Медичні працівники – більше 80%;
- Міністерство внутрішніх справ – більше 80%;
- Освітяни – більше 46%.
З невирішених питань Віктор Ляшко зазначає роботу по вертикалі державного управління і співпрацю з лікарями для промоції вакцинації. Також треба вирішити, що повинно з’явитися з агресивних кампаній вакцино-профілактики найближчим часом.
Міністр додав, що розуміє складність ситуації, проте уряд рухається в правильному напряму.
– Чи достатньо сьогодні проведених щеплень? Так, недостатьньо. Але ми перебуваємо вже на 4 місяці інтенсивних щеплень.
Нагадаємо, спеціально для Свободи слова Віктор Ляшко розповів про продовження дії сертифікатів щеплення та поширення штаму “Мю”.Також по темі: Віктор Ляшко про COVID-сертифікати, штам “Мю” і мотивацію українців - ЕКСКЛЮЗИВ Ляшко розповів як щеплення серед українців рухається вперед Уряд встановив нові карантинні норми в Україні - все, що потрібно знати