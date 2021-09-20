Video: Ляшко розповів як щеплення серед українців рухається вперед

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Віктор Ляшко. Міністр охорони здоров’я України про рух щеплення серед українців Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.