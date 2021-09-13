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Video: Уряд встановив нові карантинні норми в Україні – все, що потрібно знати

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Віктор Ляшко. Уряд схвалив зміни до постанови, якою встановлений адаптивний карантин на території України. “Цими змінами ми започатковуємо повернення до нормального життя”, - вважає міністр охорони здоров’я України. Що змінилося та які сфери економіки зможуть нормально функціонувати - дивіться у відео Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

Уряд встановив нові карантинні норми в Україні – все, що потрібно знати
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Віктор Ляшко.

Уряд схвалив зміни до постанови, якою встановлений адаптивний карантин на території України. “Цими змінами ми започатковуємо повернення до нормального життя”, – вважає міністр охорони здоров’я України.
Що змінилося та які сфери економіки зможуть нормально функціонувати – дивіться у відео

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Уряд встановив нові карантинні норми в Україні – все, що потрібно знати / 13.09.2021 23:12
13.09.2021 23:12

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