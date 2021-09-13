Video: Уряд встановив нові карантинні норми в Україні – все, що потрібно знати

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 13 вересня 2021 року — Віктор Ляшко. Уряд схвалив зміни до постанови, якою встановлений адаптивний карантин на території України. “Цими змінами ми започатковуємо повернення до нормального життя”, - вважає міністр охорони здоров’я України. Що змінилося та які сфери економіки зможуть нормально функціонувати - дивіться у відео Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 13 вересня 2021 року.