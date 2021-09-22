Віктор Ляшко про COVID-сертифікати, штам “Мю” і мотивацію українців – ЕКСКЛЮЗИВ

Декілька місяців тому здавалося, що головна проблема Міністерства охорони здоров’я – це організувати центри щеплення та забезпечити вакциною всіх охочих.

Проте час іде, а питань виникає ще більше.

Як продовжити термін сертифікатів про вакцинацію, чи загрожує українцям штам “Мю”, яка статистика захворюваності серед вакцинованих?

На ці та інші запитання відповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко спеціально для Свободи слова.

– Зараз COVID-сертифікати в Дії дійсні 365 днів. Чи треба буде отримувати новий документ та як це зробити?

– Ми вже внесли відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів, що забезпечує продовження терміну дії сертифікатів про проведення щеплень саме проти коронавірусної хвороби.

Це стосується як електронного сертифіката, так і паперової форми.

Тому в Дії, як тільки з’явиться така технічна можливість, буде прокомуніковано, що треба повторно оновити додаток.

Відразу після цього прийде повідомлення про те, що термін дії сертифіката продовжено.

– Як оновити паперову форму сертифіката?

– Паперовий сертифікат видається на півроку.

Коли термін дії закінчиться, потрібно буде прийти до свого сімейного лікаря.

Він зможе роздрукувати новий, оскільки вся інформація є в електронному вигляді.

Через медично-інформаційну систему це зробити дуже просто без будь-яких проблем.

– Як ви плануєте визначати нові штами коронавірусу та чи є інформація щодо поширення штаму “Мю” в Україні?

– Декілька днів тому у Центрі громадського здоров’я ми відкрили окрему лабораторію, у якій встановлено секвенатор.

Це обладнання дозволяє проводити дослідження генетичних мутацій вірусів, зокрема коронавірусу.

Тому ми зараз можемо спокійно досліджувати, чи з’являються нові штами.

Поки що про “Мю” інформації немає.

– Понад 50% українців не планують вакцинуватися взагалі. Що планує робити уряд, коли охочі закінчаться?

– Тут не треба покладатися тільки на уряд.

Це комплексна відповідальна соціальна місія – переконувати тих, хто ще думає про доцільність вакцинації.

Сьогодні ми чітко можемо сказати, що коронавірус – це пандемія невакцинованих осіб.

За інформацією МОЗ, з 15 червня по 15 вересня 92% госпіталізованих з COVID-19 – це невакциновані, серед летальних випадків – це 99,2% людей без щеплення.

Тому вакцинуймося та зберігаймо своє здоров’я і здоров’я оточення!

Нагадаємо, в ефірі програми Свобода слова обговорювали, коли і яким буде новий локдаун.

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