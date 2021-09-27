Свобода слова на ICTV у новому форматі від 27.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 27.09.2021 – дивіться онлайн

Початок програми сьогодні о 22:30 – говоритимемо про загрози Україні у глобальній політиці.

Чи з’являться миротворці ООН на українському Сході.

Паспортизація Донбасу як прелюдія до воєнної анексії.

Гості програми:

Андрій Єрмак, Керівник Офісу Президента України

Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр України

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

Володимир Фесенко, центр прикладних політичних досліджень «Пента»

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, «Європейська солідарність»

Чи відбудеться зустріч президентів України і Росії?

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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