Свобода слова на ICTV у новому форматі від 27.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 27.09.2021 – дивіться онлайн
Початок програми сьогодні о 22:30 – говоритимемо про загрози Україні у глобальній політиці.
Чи з’являться миротворці ООН на українському Сході.
Паспортизація Донбасу як прелюдія до воєнної анексії.
Гості програми:
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- Андрій Єрмак, Керівник Офісу Президента України
- Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр України
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
- Володимир Фесенко, центр прикладних політичних досліджень «Пента»
- Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, «Європейська солідарність»
Чи відбудеться зустріч президентів України і Росії?
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua
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27.09.2021 17:06
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