Video: Київ уникне локдауну у 2021 році – Кличко

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Віталій Кличко. Міський голова Києва про новий локдаун у столиці у 2021 році Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.