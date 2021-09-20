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Video: Київ уникне локдауну у 2021 році – Кличко

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Віталій Кличко. Міський голова Києва про новий локдаун у столиці у 2021 році Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.

Київ уникне локдауну у 2021 році – Кличко
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Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 20 вересня 2021 року — Віталій Кличко.

Міський голова Києва про новий локдаун у столиці у 2021 році

Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 20 вересня 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Київ уникне локдауну у 2021 році – Кличко / 20.09.2021 23:06
20.09.2021 23:06

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