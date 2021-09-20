Свобода слова на ICTV у новому форматі від 20.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 20.09.2021 – дивіться онлайн

17 сезон програми розпочинаємо у новій студії в оновленому форматі!

Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин!

Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова.

Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.

Також по темі: Система впирається - Гетманцев про складнощі процесу детінізації в Україні Голова Верховної Ради України повторно захворів на коронавірус - все про самопочуття Разумкова Свобода слова на ICTV у новому форматі від 13.09.2021 - ОНЛАЙН Тема першої частини онлайн-програми — Кому заважає марш рівності ЛГБТ-активістів?

Тема ефірної частини програми — Яким і коли буде новий локдаун в Україні?

Гості програми:

Інна Совсун, народна депутатка, фракція партії «Голос»

Святослав Юраш, народний депутат, «Слуга народу», ініціатор міжфракційного об’єднання «Цінності. Гідність. Родина»

Тимур Левчук, керівник ГО «Точка опори ЮА»

Руслан Кухарчук, координатор громадянського руху «Всі разом»

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова комітету з питань здоров’я нації

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії «Голос»

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.)

Дмитро Шерембей, голова Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ/СНІД

ВКЛЮЧЕННЯ:

Віталій Кличко, міський голова Києва

Андрій Садовий, міський голова Львова

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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