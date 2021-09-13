Свобода слова на ICTV у новому форматі від 13.09.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 13.09.2021 – дивіться онлайн

17 сезон програми розпочинаємо у новій студії в оновленому форматі!

Відтепер щопонеділка Свобода слова складатиметься з двох частин!

Перша частина стартуватиме о 22:00 виключно онлайн, до якої долучатимуться прибічники Свободи слова.

Щоб стати прибічником Свободи слова, реєструйтесь тут.

Також по темі: У новий сезон з новим форматом: «Свобода слова» на ICTV повертається на екрани Свобода слова — повний випуск від 06.09.2021 Дмитро Кулеба про підтримку України від США Тема першої частини онлайн-програми — Чи варто в економіці орієнтуватися на Білорусь? Онлайн-дуель у новому форматі Свободи слова:

голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев проти ексміністра соціальної політики України Андрія Реви.

Тема ефірної частини програми — Чи стали українці жити краще і чи підтверджується це статистичними даними.

Гості програми:



Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

Тимофій Милованов, радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки

Данило Гетманцев, народний депутат, фракція партії «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Роксолана Підласа, народна депутатка, «Слуга народу», заступниця голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку

Ярослав Железняк, народний депутат, фракція партії «Голос»

Артур Герасимов, народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність»

Вадим Івченко, народний депутат, фракція ВО «Батьківщина»

Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016-2019 рр.)

Включення:

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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