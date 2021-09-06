Video: Свобода слова — повний випуск від 06.09.2021

Тема першої частини онлайн-програми — "Русь-Україна чи Україна" Запеклі дебати Юрія Камельчука і Володимира В'ятровича. Тема ефірної частини програми — Чи загрожує Україні нова воєнна ескалація з боку Росії. 1 7 сезон програми розпочинаємо у новій студії в оновленому форматі! Гості програми: 1 частина: Юрій Камельчук, народний депутат, фракція партії «Слуга народу» Володимир В’ятрович, історик, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність» 2 частина: Олексій Резніков, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Сергій Рахманін, народний депутат, фракція партії «Голос» Ірина Геращенко, народна депутатка, фракція партії «Європейська солідарність» ВКЛЮЧЕННЯ: Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)