Video: Дмитро Кулеба про підтримку України від США

Гість програми «Свобода слова» на ICTV від 6 вересня 2021 року — Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ України про підтримку України США Дивіться повний випуск програми «Свобода слова» від 6 вересня 2021 року.