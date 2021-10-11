Свобода слова на ICTV у новому форматі від 11.10.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 11.10.2021 – дивіться онлайн
Політична турбулентність наростає
Під загрозою зриву опалювальний сезон
Судова і антикорупційна реформи у глухому куті
Чи витримає Україна цей шторм?
Початок програми сьогодні о 22:30 – говоритимемо про загрози ціни на газ, політичну кризу, судову реформу.
Чи витримає Україна шторм?Також по темі: Вадим Карп’як став новим учасником PEN Ukraine Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV Україна може стати тим, чим є Росія у сфері газу - економічні можливості зеленого водню
- Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України (2019-2021 рр.)
- Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції партії «Голос»
- Тарас Батенко, народний депутат, група «Партія «За майбутнє»
- Артур Герасимов, народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність»
- Олександр Корнієнко, народний депутат, голова партії «Слуга народу»
- Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, фракція «Слуга народу»
- Денис Маслов, народний депутат, фракція партії «Слуга народу»
- Ірина Верещук, народна депутатка, фракція партії «Слуга народу»
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua