Свобода слова на ICTV у новому форматі від 11.10.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 11.10.2021 – дивіться онлайн

Політична турбулентність наростає

Під загрозою зриву опалювальний сезон

Судова і антикорупційна реформи у глухому куті

Чи витримає Україна цей шторм?

Початок програми сьогодні о 22:30 – говоритимемо про загрози ціни на газ, політичну кризу, судову реформу.

Чи витримає Україна шторм?

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України (2019-2021 рр.)

Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції партії «Голос»

Тарас Батенко, народний депутат, група «Партія «За майбутнє»

Артур Герасимов, народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність»

Олександр Корнієнко, народний депутат, голова партії «Слуга народу»

Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, фракція «Слуга народу»

Денис Маслов, народний депутат, фракція партії «Слуга народу»

Ірина Верещук, народна депутатка, фракція партії «Слуга народу»

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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