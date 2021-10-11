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ICTV / Свобода слова / Свобода слова на ICTV у новому форматі від 11.10.2021 – ОНЛАЙН / 11.10.2021 14:06
11.10.2021 14:06
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Свобода слова на ICTV у новому форматі від 11.10.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV у новому форматі від 11.10.2021 – ОНЛАЙН

Свобода слова на ICTV від 11.10.2021 – дивіться онлайн

Політична турбулентність наростає

Під загрозою зриву опалювальний сезон

Судова і антикорупційна реформи у глухому куті

Чи витримає Україна цей шторм?

Початок програми сьогодні о 22:30 – говоритимемо про загрози ціни на газ, політичну кризу, судову реформу.

Чи витримає Україна шторм?

Також по темі: Вадим Карп’як став новим учасником PEN Ukraine Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV Україна може стати тим, чим є Росія у сфері газу - економічні можливості зеленого водню
  • Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України (2019-2021 рр.)
  • Ярослав Железняк, народний депутат, голова фракції партії «Голос»
  • Тарас Батенко, народний депутат, група «Партія «За майбутнє»
  • Артур Герасимов, народний депутат, співголова фракції «Європейська солідарність»
  • Олександр Корнієнко, народний депутат, голова партії «Слуга народу»
  • Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, фракція «Слуга народу»
  • Денис Маслов, народний депутат, фракція партії «Слуга народу»
  • Ірина Верещук, народна депутатка, фракція партії «Слуга народу»

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: свобода слова, Свобода слова анонс
11.10.2021 14:06



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