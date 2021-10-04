Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV

Сьогодні, 4 жовтня, у рамках спецформату «Свободи слова», на ICTV вперше в Україні відбудеться прем’єра документального фільму режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст». Трансляція розпочнеться о 22:00 в ефірі «Свободи Слова».

Після завершення показу стрічки, в студії відбудеться її обговорення, а також дискусія про місце трагічних подій 80-річної давнини в історії України та всього світу.



До участі в обговоренні були запрошені:

Сергій Лозниця, режисер

Натан Щаранський, голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Патрік Дебуа, голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», засновник та президент французької організації «Яхад-ін Унум»

Руслан Кавацюк, заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Роза Тапанова, в.о. директорки Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»

Яков дов Блайх, Головний Рабин Києва та України

Василь Расевич, історик

Ольга Мусафірова, власна кореспондентка «Новой газеты» в Україні

Юрій Володарський, публіцист

Вахтанг Кебуладзе, філософ

«Бабин Яр. Контекст» – фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021 року режисера Сергія Лозниця зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Стрічка заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

«Бабин Яр. Контекст» уже отримав нагороду серед документальних фільмів – премію «Золоте око» – на Каннському міжнародному кінофестивалі та премію імені Шанталь Акерман на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі як кращий іноземний документальний фільм.

Не пропустіть спецформат «Свободи слова» 4 жовтня о 22:00 на телеканалі ICTV.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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