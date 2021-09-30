Україна може стати тим, чим є Росія у сфері газу – економічні можливості зеленого водню

В ефірі Свободи слова від 27.09.2021 гості програми Олексій Резніков і Дмитро Кулеба розповіли про можливість України стати економічним партнером Німеччині завдяки зеленому водню.

Оскільки Німеччина прийняла рішення до 2045 року повністю перелаштувати економіку на зелену енергетику, Україна могла б стати головним постачальником зеленого водню – вважає Олексій Резніков.

– Вони вже заборонили атомку і вугілля, а газу залишилося всього на 24 роки. Водень же для них вважається ресурсом зеленої енергетики.

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Підтримує цю ідею і міністр закордонних справ.

Дмитро Кулеба зазнчає, що це історичний шанс, і важливо його не змарнувати.

Тому треба будувати такий зв’язок, який “виведе нас на передові позиції Німеччини не лише в зовнішній політиці, але й у внутрішній”.

– Завдяки зеленому водню Україна для Німеччини може стати тим, чим зараз є Росія у сфері газу.

Нагадаємо, Олексій Резніков розповів про можливості розширення нормандського формату.

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