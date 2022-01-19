Справа Порошенка й російський наступ | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 17.01.2022

Повернення п’ятого президента Петра Порошенка і початок судового засідання для обрання йому запобіжного заходу – тема, яка викликала гарячі дискусії та суперечки у студії “Свободи слова”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що влада не хоче коментувати цю тему, адже своє слово мають сказати правоохоронці та суд.

Саме для того, щоб нікого не могли звинувачувати в політичному тиску чи в політичному втручанню. Цим займаються правоохоронні органи. І правоохоронні органи саме і мають сьогодні робити свою справу. Ми не хочемо лізти в їхню роботу.

Натомість представник “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко переконаний: чергова справа проти п’ятого президента України – це насамперед політичне переслідування.

Опозиціонер також закликав владу думати про державу.

Путін бряцає біля наших воріт. У цей час Зеленський бореться не з Путіним. Зеленський займається тим, як посадити свого прямого і найбільшого опонента згідно з усіма опитуваннями. Скажіть мені – це посилює державу?

Ризик широкомасштабного вторгнення Росії, за час новорічних канікул нікуди не зник.

Нині ситуація навіть більш загрозлива, вважає Сергій Рахманін.

Представник “Голосу” у парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки переконаний, що у нинішній ситуації Україна має вимагати від міжнародних партнерів більшої військової підтримки – насамперед високотехнологічне обладнання.

Зараз у нас є унікальний шанс, граючи на протиріччях, які сьогодні існують між Путіним і Байденом, вимагати більш якісної допомоги від країн НАТО. Наприклад: боєприпаси, які є в країн НАТО, але які, на превеликий жаль, ми не можемо отримати через певні проблеми.

Головною умовою перемовин з Кремлем має бути мирне врегулювання та виведення окупаційних військ з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і анексованого Криму, переконана віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

На її думку, нинішній стан речей, нагнітання ситуації та погрози широкомасштабного наступу – це тактика вигідна Путіну.

Завдяки їй він змушує країни НАТО до переговорів та озвучує неприйнятні пропозиції.

Першою умовою перемовин з Путіним має бути мирне врегулювання, виведення військ з територіїї Донецької і Луганської областей і перемовини щодо повернення Криму. Тобто сьогодні ще політичні лідери країн НАТО й США не готові до цього.

Автор: Василь Саф’янюк, ФАКТИ, ICTV

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