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Video: Стефанішина розповіла про результати переговорів з НАТО

Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Ольга Стефанішина. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України про результати переговорів з НАТО Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.

Стефанішина розповіла про результати переговорів з НАТО
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України про результати переговорів з НАТО

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Стефанішина розповіла про результати переговорів з НАТО / 17.01.2022 23:38
17.01.2022 23:38

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