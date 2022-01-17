Video: Стефанішина розповіла про результати переговорів з НАТО

Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Ольга Стефанішина. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України про результати переговорів з НАТО Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.