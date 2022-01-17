Чим обернеться повернення в Київ Петра Порошенка? — Свобода слова на ICTV від 17.01.2022

Свобода слова на ICTV від 17.01.2022 – дивіться онлайн.

Сьогодні Свобода слова на ICTV повертається в ефір з двома основними темами.

Перша – це ризик широкомасштабного вторгнення Росії, який нікуди не зник за час новорічних канікул.

Говорять про те, що погода поки що завадила або переговори із США, ЄС та НАТО.

Цей фактор, під тиском якого ми живемо останні кілька місяців, будемо обговорювати.

Друга важлива тема буквально сьогоднішнього дня – це повернення в Україну Петра Порошенка.

На момент запису відео V президент України перебуває у суді з адвокатами.

Чим завершиться це перебування ми поки що не знаємо, але сподіваємось, що нам вдасться включити Петра Порошенка.

Обговоримо, чим ризиковано для країни те, що відбувається і на дипломатичних зовнішніх фронтах, і всередині. Навіть США попереджають нас про ризик внутрішньої дестабілізації, який нічим за критичністю не поступається російській агресії.

Гості програми:

Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції ТОТ

Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу»

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»

Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Юрій Романенко, політолог, засновник Українського інституту майбутнього

Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність»

ВКЛЮЧЕННЯ:

Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Атлантичної Ради США

Петро Порошенко, голова партії “Європейська солідарність”, п’ятий Президент України

22:40 на ICTV. Не пропустіть. Починаємо з двома темами – війна і повернення Петра Порошенка в Україну.

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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