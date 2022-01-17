Video: Давид Арахамія розповів подробиці справи Порошенка

Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Давид Арахамія. Голова фракції «Слуга народу» про поляризацію суспільства та запобіжний захід Петру Порошенку Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.