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Video: Давид Арахамія розповів подробиці справи Порошенка

Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Давид Арахамія. Голова фракції «Слуга народу» про поляризацію суспільства та запобіжний захід Петру Порошенку Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.

Давид Арахамія розповів подробиці справи Порошенка
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 17 січня 2022 року — Давид Арахамія.

Голова фракції «Слуга народу» про поляризацію суспільства та запобіжний захід Петру Порошенку

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 17 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Давид Арахамія розповів подробиці справи Порошенка / 17.01.2022 23:06
17.01.2022 23:06

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