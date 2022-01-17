Давид Арахамія розповів подробиці справи Порошенка

Свобода слова — повний випуск від 20.12.2021
Адвокат Петра Порошенка відверто розповів про висунення підозри
Україна. Підсумки 2021 та плани на майбутнє з уст прем’єр-міністра Шмигаля
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Люди не споживають інфляцію, вони споживають хліб – Гройсман про “найбільш кричущу проблему”
Ми працюємо на світових ринках: міністерка економіки про причини підвищення цін – Свобода слова на ICTV
У сховищах нормальні запаси газу: Вітренко запевнив, що опалювальний сезон пройде без перебоїв
Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Положення надзвичайної готовності: Президент Зеленський на Свободі слова, 16.03.2020
Як саме перевірятимуть українців на коронавірус — головний санлікар України
Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні
Чим обернеться повернення в Київ Петра Порошенка? — Свобода слова на ICTV від 17.01.2022
Загрози і виклики 2022 року для України і світу — Свобода слова на ICTV від 20.12.2021
Що зупинить повномасштабну війну? — Свобода слова на ICTV від 06.12.2021
Президент заявив про загрозу перевороту — Свобода слова на ICTV від 29.11.2021