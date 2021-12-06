Що зупинить повномасштабну війну? — Свобода слова на ICTV від 06.12.2021

Свобода слова на ICTV від 06.12.2021 – дивіться онлайн.

Міністри закордонних справ НАТО назвали дії Росії агресивними і дестабілізуючими.

Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації з Росією наприкінці січня.

США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії.

Що зупинить повномасштабну війну?

Сьогодні у Свободі слова обговорюємо, хто і що зможе зупинити потенційно велику війну.

Минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков, посилаючись на дані розвідки, заявив, що наступ може розпочатися наприкінці січня.

Цю інформацію підтверджує й розвідка США, яка поділилася даними з країнами НАТО. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили це питання з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Про результати зустрічі він розповість в ефірі.

Також по темі: Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021 Президент заявив про загрозу перевороту — Свобода слова на ICTV від 29.11.2021 Держпереворот: хто, чому, як | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 29.11.2021

Завтрашня зустріч Президентів США і РФ також стосуватиметься України. Як ця обіцяна довга конференція може позначитися на воєнній ситуації, обговоримо в ефірі.

Серед гостей будуть політики, міністри й один з найвідоміших волонтерів Тарас Тополя, соліст гурту “Антитіла”.

Міністри закордонних справ країн НАТО назвали дії Росії агресивними і дестабілізуючими.

Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації наприкінці січня.

США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії. Що зупинить повномасштабну війну?

Сьогодні у Свободі слова:

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України;

Олексій Арестович – спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу;

Сергій Рахманін – народний депутат, «Голос»;

Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.);

Тарас Тополя – волонтер, музикант;

Єгор Чернєв – народний депутат, «Слуга народу», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО;

Іванна Климпуш-Цинцадзе – народна депутатка, «Європейська солідарність».

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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