Що зупинить повномасштабну війну? — Свобода слова на ICTV від 06.12.2021

Свобода слова на ICTV від 06.12.2021 – дивіться онлайн.
Міністри закордонних справ НАТО назвали дії Росії агресивними і дестабілізуючими.
Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації з Росією наприкінці січня.
США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії.
Що зупинить повномасштабну війну?
Сьогодні у Свободі слова обговорюємо, хто і що зможе зупинити потенційно велику війну.
Минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков, посилаючись на дані розвідки, заявив, що наступ може розпочатися наприкінці січня.
Цю інформацію підтверджує й розвідка США, яка поділилася даними з країнами НАТО. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили це питання з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Про результати зустрічі він розповість в ефірі.
Також по темі: Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021 Президент заявив про загрозу перевороту — Свобода слова на ICTV від 29.11.2021 Держпереворот: хто, чому, як | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 29.11.2021
Завтрашня зустріч Президентів США і РФ також стосуватиметься України. Як ця обіцяна довга конференція може позначитися на воєнній ситуації, обговоримо в ефірі.
Серед гостей будуть політики, міністри й один з найвідоміших волонтерів Тарас Тополя, соліст гурту “Антитіла”.
Міністри закордонних справ країн НАТО назвали дії Росії агресивними і дестабілізуючими.
Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації наприкінці січня.
США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії. Що зупинить повномасштабну війну?
Сьогодні у Свободі слова:
Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України;
Олексій Арестович – спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу;
Сергій Рахманін – народний депутат, «Голос»;
Павло Клімкін – міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.);
Тарас Тополя – волонтер, музикант;
Єгор Чернєв – народний депутат, «Слуга народу», голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО;
Іванна Климпуш-Цинцадзе – народна депутатка, «Європейська солідарність».
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua