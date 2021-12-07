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Video: Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021

Міністри закордонних справ НАТО назвали дії Росії агресивними й дестабілізаційними. Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації з Росією наприкінці січня. США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії. Що зупинить повномасштабну війну? Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 06.12.2021

Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021
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Міністри закордонних справ НАТО назвали дії Росії агресивними й дестабілізаційними.

Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації з Росією наприкінці січня.

США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії.

Що зупинить повномасштабну війну?

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 06.12.2021

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021 / 07.12.2021 00:03
07.12.2021 00:03

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