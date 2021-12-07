Video: Свобода слова — повний випуск від 06.12.2021

Міністри закордонних справ НАТО назвали дії Росії агресивними й дестабілізаційними. Розвідка попереджає про можливість масштабної ескалації з Росією наприкінці січня. США обіцяють Кремлю дорогу ціну за воєнні дії. Що зупинить повномасштабну війну? Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 06.12.2021