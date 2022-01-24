Потенційне велике вторгнення Росії в Україну — Свобода слова на ICTV від 24.01.2022

Свобода слова на ICTV від 24.01.2022 – дивіться онлайн.
На жаль, питання війни залишається актуальним. Питання паніки в суспільстві вдалося трохи пригасити, але тема війни й нацбезпеки знову буде в центрі Свободи слова о 22:40.
Будемо обговорювати з першими особами держави. На включенні буде голова ОП Єрмак. Ми чекаємо міністра закордонних справ у студії і міністра оборони. Плануємо включити колишнього Президента Польщі пана Кваснєвського, а також колишнього очільника військами США в Європі генерала Ходжеса.
Будемо з ними говорити, що діється навколо можливого потенційного великого вторгнення Росії в Україну. Нас запевняють, що паніки не повинно бути. Ми підтримуємо цю позицію, але без паніки будемо розбиратися, які виклики стоять перед українською національною безпекою і як ми як громадяни можемо допомогти вистояти нашій країні у цей складний час.
Гості програми:
- Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)
- Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019-2020 рр.), голова правління Центру оборонних стратегій
- Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу»
- Тарас Чмут, учасник АТО, голова фонду «Повернись живим»
- Александр Кваснєвський, Президент Польщі (1995 – 2005 рр.), голова наглядової ради YES
- Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, м. Вашингтон, екскомандувач сухопутними військами США в Європі
- Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України
- Олексій Резніков, міністр оборони України
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Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua