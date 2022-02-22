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Video: Чи готова Україна до “крові й поту” війни? Чесна відповідь

Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Єгор Чернєв. Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО про відсоток людей, які готові до активних воєнних дій. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.

Чи готова Україна до “крові й поту” війни? Чесна відповідь
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Єгор Чернєв.

Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО про відсоток людей, які готові до активних воєнних дій.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Чи готова Україна до “крові й поту” війни? Чесна відповідь / 22.02.2022 00:14
22.02.2022 00:14

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