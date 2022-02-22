Video: Чи готова Україна до “крові й поту” війни? Чесна відповідь

Гість програми Свобода слова на ICTV від 21 лютого 2022 року — Єгор Чернєв. Голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО про відсоток людей, які готові до активних воєнних дій. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 21 лютого 2022 року.