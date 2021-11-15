Video: 1000 грн за вакцинацію введено із запізненням? Володимир Гройсман про серйозні загрози для українців

Гість програми Свобода слова на ICTV від 15 листопада 2021 року — Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» про серйозні загрози для українців. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 15 листопада 2021 року.