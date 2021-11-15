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Video: 1000 грн за вакцинацію введено із запізненням? Володимир Гройсман про серйозні загрози для українців

Гість програми Свобода слова на ICTV від 15 листопада 2021 року — Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» про серйозні загрози для українців. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 15 листопада 2021 року.

1000 грн за вакцинацію введено із запізненням? Володимир Гройсман про серйозні загрози для українців
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 15 листопада 2021 року — Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» про серйозні загрози для українців.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 15 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / 1000 грн за вакцинацію введено із запізненням? Володимир Гройсман про серйозні загрози для українців / 15.11.2021 23:51
15.11.2021 23:51

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