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Video: Страшний кріт! Всі плани оборони України в безпеці? Арестович відповів по справі Вагнергейту

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу відповів по справі Вагнергейту та державній зраді Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.

Страшний кріт! Всі плани оборони України в безпеці? Арестович відповів по справі Вагнергейту
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Олексій Арестович.

Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу відповів по справі Вагнергейту та державній зраді

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Страшний кріт! Всі плани оборони України в безпеці? Арестович відповів по справі Вагнергейту / 22.11.2021 23:29
22.11.2021 23:29

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