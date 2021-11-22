Video: Страшний кріт! Всі плани оборони України в безпеці? Арестович відповів по справі Вагнергейту

Гість програми Свобода слова на ICTV від 22 листопада 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу відповів по справі Вагнергейту та державній зраді Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 22 листопада 2021 року.