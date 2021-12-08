Повномасштабна війна близько? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 29.11.2021

Українська розвідка попереджає про нове можливе вторгнення РФ наприкінці січня.

Міністри закордонних справ країн НАТО назвали стягування військ Росії до українського кордону агресивними сигналами.

США попереджають Москву: у разі ескалації конфлікту, Кремль чекають серйозні наслідки.

Президент США Джо Байден по відеозв’язку обговорив з Володимиром Путіним нарощування військ РФ вздовж українського кордону. Це стало головною темою їх переговорів.

Після цієї розмови Байден поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

Американська сторона має намір поділитися тим, як пройшли перемовини з Москвою.

Однак за словами очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, прориву у переговорах з Кремлем очікувати не слід.

Проривів я не очікував би. Я думаю, що завтра кожна сторона заявить своє максималістське бачення логіки подальших дій, а потім вже працюватимуть різні команди над тим, як далі розвиватиметься ситуація.

РФ не припиняє стягувати війська до кордону. В Міноборони вважають, що загальна чисельність особового складу російських підрозділів біля України може зрости до ста сімдесяти п’яти тисяч.

У США попереджають Москву – у разі вторгнення наслідки для Росії будуть серйозними. У Кремлі ж говорять про те, що Україна має залишитись у сфері впливу РФ, а відтак не вступати до НАТО.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що ситуація буде напруженою.

Тепер Путін підіймає ставки і почав говорити про червоні лінії, але у відповідь на цей раз американці та частина Європи теж почали піднімати ставки. Ми граємо не на пониження ставок, а з двох сторін ми бачимо підвищення ставок.

У Європі не згодні з “червоними лініями” Кремля. Україна почула чітку відповідь від країн-членів НАТО на міністерській зустрічі ОБСЄ у Швеції.

Ніхто не гарантуватиме Москві, що Україна не вступить до Альянсу, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Європа не може зараз допустити, щоб Путін вдруге зірвав такий джекпот, як він зробив у 2014 році. Прийняти подібну вимогу, як промовисто сказав один колега та представник однієї впливової країни НАТО, це нонсенс.

Проте, не слід сподіватись, що Альянс піде на повномасштабний конфлікт із Росією через вторгнення в Україну, наголосив народний депутат від партії “Голос” Сергій Рахманін.

Ніхто за нас воювати не буде. Я думаю, що максимум з точки зору військової присутності на що підуть Сполучені Штати, і то якщо буде повномасштабна агресія, це буде збільшення військового контингенту у Східній Європі.

Україна покладається не лише на підтримку міжнародної спільноти. Головним гарантом нашої безпеки є українська армія. Тому у 2022 році бюджет Міністерства оборони буде найбільшим за всю історію незалежності. Понад триста двадцять мільярдів гривень.

Проте все ж деякі побоювання є, зазначила народна депутатка від “Європейської солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Звичайно це добре, що ми ухвалили бюджет, де 3,7% бюджету виділяється вперше на оборону країни. Але зрозуміло, що цього може бути недостатньо, якщо ми говоримо про можливу ескалацію і можливе вторгнення.

Нині Європа та США спільно розробляють санкції, які будуть введені щодо РФ у разі війни.

Аналітики обговорюють низку обмежень проти російських олігархів, економічні санкції проти цілих секторів економіки РФ та відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.

Автор: Артем Голуб, Факти ICTV.

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