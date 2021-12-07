УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Що думають волонтери? Лідер гурту Антитіла розповів всю правду

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Тарас Тополя. Волонтер, соліст гурту “Антитіла” про реальний стан речей серед українських волонтерів. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.

Що думають волонтери? Лідер гурту Антитіла розповів всю правду
0 Коментувати

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Тарас Тополя.

Волонтер, соліст гурту “Антитіла” про реальний стан речей серед українських волонтерів.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Свобода слова / Що думають волонтери? Лідер гурту Антитіла розповів всю правду / 07.12.2021 00:00
07.12.2021 00:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь