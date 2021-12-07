Video: Що думають волонтери? Лідер гурту Антитіла розповів всю правду

Гість програми Свобода слова на ICTV від 6 грудня 2021 року — Тарас Тополя. Волонтер, соліст гурту “Антитіла” про реальний стан речей серед українських волонтерів. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 6 грудня 2021 року.