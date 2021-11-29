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Video: Ліквідація Бутусова? Експерти у студії Свободи щодо скандальної перепалки журналіста з Президентом

Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про держохорону журналіста Бутусова. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.

Ліквідація Бутусова? Експерти у студії Свободи щодо скандальної перепалки журналіста з Президентом
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Олексій Арестович.

Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про держохорону журналіста Бутусова.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Ліквідація Бутусова? Експерти у студії Свободи щодо скандальної перепалки журналіста з Президентом / 29.11.2021 23:57
29.11.2021 23:57

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