Video: Ліквідація Бутусова? Експерти у студії Свободи щодо скандальної перепалки журналіста з Президентом

Гість програми Свобода слова на ICTV від 29 листопада 2021 року — Олексій Арестович. Спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу про держохорону журналіста Бутусова. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 29 листопада 2021 року.