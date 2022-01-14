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ICTV / Свобода слова / Хакерська атака на урядові сайти – що відомо? / 14.01.2022 12:10
14.01.2022 12:10
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Хакерська атака на урядові сайти – що відомо?

Хакерська атака на урядові сайти – що відомо?

В Україні в ніч проти 14 січня відбулася хакерська атака на низку урядових сайтів: МЗС України, ДСНС, МВС, Мінагрополітики, Міненерго, Мінветеранів,  Мінспорту, а також портал Дія.

У СБУ розповіли, що на головних сторінках були опубліковані провокаційні повідомлення. Контент сайтів змін не зазнав.

Щодо мобільного додатку “Дія”: він продовжив роботу в штатному режимі. А портал “Дія” відключено для локалізації проблеми.

Загалом роботу майже всіх ресурсів відновлено, решта – почнуть працювати найближчим часом.

У СБУ запевнили, що жодних витоків персональних даних не сталося.

Зараз Держспецзв’язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

Нагадаємо, Петро Порошенко повертається в Україну 17 січня.

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Теги: свобода слова
14.01.2022 12:10



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