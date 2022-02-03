Перебільшена загроза чи реальна небезпека? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 31.01.2022

120 тисяч російських військових на нашому кордоні — це не підстава для паніки.

Такої кількості мало, аби влаштувати масштабне вторгнення в Україну.

Для відсічі агресії офіційний Київ готовий мобілізувати до двох з половиною мільйонів українців.

У РНБО вже розроблено план ефективної оборони, й деякі секретні накази вже у дії.

Та насамперед Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не панікувати.

Треба зберігати максимальний спокій, тому що паніка — це сестра поразки. Нам треба спокійно жити й виконувати свої завдання.

Якщо Росія таки почне активний наступ, в Україні буде оголошено воєнний стан.

У бойову готовність приведуть не лише регулярні війська, але й тероборону, резерви й сили спеціальних операцій.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що ситуація восьмирічної давнини не повториться.

2014-го року вже не буде. Такого сценарію для Росії вже не буде. Будуть геть інші втрати, і це набагато складніше.

До того ж і світова підтримка України нині інша, ніж вісім років тому.

Ми маємо власне сучасне озброєння і додатково отримуємо від партнерів.

То ж цього разу протистояти Росії Україна буде не сама.

Та експерти наголошують: перспектива вступу України в НАТО на найближчі роки примарна, тому варто задуматися над окремою угодою між Вашингтоном і Києвом про оборонний союз.

Проте США залишається міцним союзником України, відзначив заступник генсекретаря НАТО (2012-2016 рр.) Александр Вершбоу.

Я сам не проти, щоб США розвинули більш офіційне безпекове співробітництво з Україною. Це було б дуже розумним і обачливим рішенням, але ми не маємо діяти на підставі емоцій. США надають безпрецедентну кількість допомоги: обладнання, навчання, участь у забезпеченні кібербезпеки, протидія диверсії.

Паралельно з брязканням зброєю на кордоні, Росія намагається розхитати ситуацію всередині України.

У МВС не відкидають, що масові заворушення, які мали відбутися напередодні в Києві та інших містах, — справа кремлівських рук.

Так само російські спецслужби стоять за хвилею мінувань.

Лише за січень правоохоронці отримали більше тисячі таких повідомлень.

Мета провокацій — посіяти паніку в суспільстві, вважає міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Ми теж це визначаємо як елемент гібридної війни, і не тільки це. Кібератаки — це також складова внутрішньої дестабілізації. Звичайно ми розуміємо звідки надходить загроза.

Водночас експерти й урядовці сподіваються, що утримати Росію все ж таки вдасться завдяки дипломатії й посиленим санкціям.

А українцям радять звикати до життя на пороховій діжці, бо Кремль ще довго не дасть нам спокійно жити й час від часу влаштовуватиме провокації.

Автор: Олег Корнієнко, Факти ICTV

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