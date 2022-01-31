Video: Секретар РНБО Данілов начистоту розповів про готовність України до повномасштабної війни

Гість програми Свобода слова на ICTV від 31 січня 2022 року — Олексій Данілов. Секретар Ради національної безпеки та оборони України про чіткий алгоритм дій у разі нападу на територію Україну. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 31 січня 2022 року.