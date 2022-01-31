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Video: Секретар РНБО Данілов начистоту розповів про готовність України до повномасштабної війни

Гість програми Свобода слова на ICTV від 31 січня 2022 року — Олексій Данілов. Секретар Ради національної безпеки та оборони України про чіткий алгоритм дій у разі нападу на територію Україну. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 31 січня 2022 року.

Секретар РНБО Данілов начистоту розповів про готовність України до повномасштабної війни
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 31 січня 2022 року — Олексій Данілов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України про чіткий алгоритм дій у разі нападу на територію Україну.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 31 січня 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Секретар РНБО Данілов начистоту розповів про готовність України до повномасштабної війни / 31.01.2022 23:26
31.01.2022 23:26

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