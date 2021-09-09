Безвіз України зі США: які перспективи для втілення

В ефірі програми Свобода слова міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава постійно веде переговори зі Сполученими Штатами Америки про безвізовий режим.
Крім цього, такі ж перемовини тривають з Великою Британією та Канадою.
– Відбуваються малі кроки, тому що консервативною є політика цих країн. Але ми рухаємося.
Також Україна обговорює можливість створення зони вільної економічної торгівлі зі США.
– Для того, щоб воювати, потрібні гроші, і бажано їх заробляти завдяки тому, що в тебе сильна економіка, – пояснив міністр. – Це дозволяє створювати резерви та, як Польща, витрачати їх на оборону.
Нагадаємо, 6 вересня Свобода слова на ICTV почала новий сезон в оновленому форматі.
В ефірі обговорювалися питання перейменування України на Русь-Україну та загрозу нової ескалації з боку Росії після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом.Також по темі: Павло Клімкін про домовленості України та США, що розізлили Росію Як українські спецпризначенці в Афганістані показали себе Дмитро Кулеба про підтримку України від США