Безвіз України зі США: які перспективи для втілення

В ефірі програми Свобода слова міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держава постійно веде переговори зі Сполученими Штатами Америки про безвізовий режим.

Крім цього, такі ж перемовини тривають з Великою Британією та Канадою.

– Відбуваються малі кроки, тому що консервативною є політика цих країн. Але ми рухаємося.

Також Україна обговорює можливість створення зони вільної економічної торгівлі зі США.

– Для того, щоб воювати, потрібні гроші, і бажано їх заробляти завдяки тому, що в тебе сильна економіка, – пояснив міністр. – Це дозволяє створювати резерви та, як Польща, витрачати їх на оборону.

Нагадаємо, 6 вересня Свобода слова на ICTV почала новий сезон в оновленому форматі.

В ефірі обговорювалися питання перейменування України на Русь-Україну та загрозу нової ескалації з боку Росії після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом.

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