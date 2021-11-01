Кремль погрожує війною і газом — Свобода слова на ICTV від 01.11.2021

Свобода слова на ICTV від 01.11.2021 – дивіться онлайн.

Кремль знову концентрує війська біля нашого кордону.

І наносить удар по Європі та Україні енергетичною зброєю

Якою буде відповідь агресору?

Сьогодні говоритимемо про критичну ситуацію в енергетиці й на фронті:

Washington Post опублікувало інформацію з посиланням на свої джерела, що Росія знову концентрує свої війська на кордоні з Україною. Це викликає занепокоєння й Сполучених Штатів Америки, і Європейського Союзу. Повторюється сценарій квітня?

Окрім військової зброї, Росія використовує ще й енергетичну зброю. У цій ситуації опинилася не лише наша країна, але і Європа. Тепер Україна намагатиметься допомогти європейським партнерам газотранспортною системою, яка може прокачувати значно більше газу, ніж зараз нею користуються росіяни.

Гості програми:

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України

Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України (2014-1019 рр.)

Михайло Забродський, генерал-лейтенант, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність»

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Роман Костенко, заступник голови фракції партії «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Олексій Устенко, народний депутат, фракція партії «Слуга народу»

Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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