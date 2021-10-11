Video: Свобода слова — повний випуск від 11.10.2021

Політична турбулентність наростає Під загрозою зриву опалювальний сезон Судова і антикорупційна реформи у глухому куті Чи витримає Україна цей шторм? Дивитися онлайн програму Свобода слова від 11.10.2021