Нова зброя Росії – Володимир Зеленський про Північний потік-2

В ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV Президент України Володимир Зеленський розповів про реакцію Європи на запуск Північного потоку-2 та на стрімке зростання цін на газ.
За словами Володимира Зеленського, Європа починає дослухатися до України, яка “била тривогу” ще до початку опалювального сезону. Зараз Європейський Союз здивований цінами на газ.
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– Я думаю, вони розраховували на 300-400 доларів. Вони були готові при дефіциті на 500-600, але 2 тисячі – ніхто не очікував такого зростання.
Росія ж своєю чергою розуміє реальну потужну силу, яку вона має у цьому питанні через об’єми нафти й газу.
Тобто Північний потік-2 – це сучасна додаткова зброя, окрім пострілів і кіберзброї.
І наслідки цієї зброї ще ніхто не з’ясував, особливо зважаючи на те, що у 2024 році закінчиться контракт про транзит російського газу Україною.
– Що буде 1 січня 2025 року? Це також дуже серйозний виклик, серйозне питання, на яке треба знаходити відповіді вчора, позавчора. І тому трансформацію енергобезпеки України ми точно будемо готувати.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про деофшоризацію в Україні.