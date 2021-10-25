Свобода слова — повний випуск від 25.10.2021

Дмитро Разумков розповів про відставку з посади голови ВР
Державна зрада в Україні та пікети під будинком Порошенка
Свобода слова — повний випуск від 04.10.2021
Не всі жертви були євреями, але всі євреї були жертви – головний Рабин України цитує Елі Візель
Чому СРСР було вигідно знищити історію Бабиного Яру
Лозниця розповів про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст
Історик розповів, хто знімав кінохроніку Бабиного Яру
Свобода слова — повний випуск від 27.09.2021
Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021
Володимир Зеленський – велике ексклюзивне інтерв’ю на ICTV
Бабин Яр. Контекст: прем’єра в ефірі «Свободи слова» на ICTV
Свобода слова на ICTV у новому форматі від 20.09.2021 – ОНЛАЙН