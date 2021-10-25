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Video: Свобода слова — повний випуск від 25.10.2021

Україна входить у пікову зону епідемії За прогнозами - на день до 30 тисяч хворих і понад тисячу смертей Чому країна виявилась не вакцинованою? Дивіться у Свободі Слова на ICTV

Свобода слова — повний випуск від 25.10.2021
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Україна входить у пікову зону епідемії

За прогнозами – на день до 30 тисяч хворих і понад тисячу смертей

Чому країна виявилась не вакцинованою?

Дивіться у Свободі Слова на ICTV

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 25.10.2021 / 25.10.2021 16:25
25.10.2021 16:25

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