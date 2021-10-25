Video: Свобода слова — повний випуск від 25.10.2021

Україна входить у пікову зону епідемії За прогнозами - на день до 30 тисяч хворих і понад тисячу смертей Чому країна виявилась не вакцинованою? Дивіться у Свободі Слова на ICTV