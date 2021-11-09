Головні інсайти ефіру Свободи слова за 08.11.2021 – як це було

Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19, але розслаблятися зарано. Про це в ефірі програми Свобода слова повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нині у лікарнях 97% госпіталізованих — невакциновані. Тож, щеплення – єдиний вихід зупинити хворобу.

За попередній тиждень кількість госпіталізованих менше на кілька сотень випадків, ніж була в попередній тиждень. Це свідчить про те, що ця сніжна лавина зростання кількості нових випадків, які були в попередні 10 тижнів, призупинилася.

А ось колишній заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк менш оптимістичний.

Вважає, що реальна кількість смертей, пов’язаних із ковідом, стане відома пізніше.

Ми минулого року бачили схожі речі зі статистикою коли в нас вийшли на плато випадки, вийшли на плато госпіталізації, і навіть вийшли на плато виклики швидкої, але свідчило тільки про те що система переповнена. І люди на концентраторах дома продовжують лежати, продовжують помирати.

Попри незначну стабілізацію, збільшувати кількість ліжкомісць планують у регіонах, зокрема у Харкові.

Волонтери кажуть – кисню поки вистачає.

Головне, аби постачання газу були безперебійні. А ось із медиками у деяких закладах проблеми.

Кадрів катастрофічно бракує. А ті, хто є – працюють на виснаження.

Не вистачає медиків і в столичних лікарнях – каже лікар-анестезіолог Володимир Лиходієвський.

Наголошує – реанімації заповнені на 100 відсотків. І вільні місця там з’являються найчастіше після смерті одного з пацієнтів. Та й виходити в реанімації вдається лише одного з 10 хворих.

Говорили й про відсторонення невакцинованих від роботи, йдеться насамперед про лікарів та вчителів.

Медиків поки не чіпатимуть, бо їх і так нестача – каже міністр. Їм дали ще часу на вакцинацію.

А ось нещеплених вчителів відучора на роботу не пускають. За словами міністра освіти Сергій Шкарлет, таких педагогів нині до 10 відсотків.

На сьогодні якщо брати в загальних цифрах нашу систему освіти від дошкільної до вищої – у нас мільйон 160 тисяч працівників. З них 835 тисяч вакциновані хоча б однією дозою. Ще 200 тисяч повністю вакциновані.

І медиків, і міністрів обурює намагання українців уникнути вакцинації й фальсифікувати ковід сертифікати. Правоохоронці упродовж 2 останніх тижнів відкрили 210 кримінальних проваджень щодо підробки Covid-документів.

Тим часом міністерство охорони здоров’я обіцяє подумати про ковідну амністію. Ті, хто мають фейковий сертифікат і захочуть щепитися, зможуть це зробити.

Авторка: Наталія Жуковська. Факти, ICTV.

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