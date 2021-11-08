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Video: Відсторонення від роботи невакцинованих освітян – яким буде навчання до кінця року

Гість програми Свобода слова на ICTV від 8 листопада 2021 року — Сергій Шкарлет. Міністр освіти й науки України про відсторонення від роботи невакцинованих освітян Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 8 листопада 2021 року.

Відсторонення від роботи невакцинованих освітян – яким буде навчання до кінця року
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 8 листопада 2021 року — Сергій Шкарлет.

Міністр освіти й науки України про відсторонення від роботи невакцинованих освітян

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 8 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Відсторонення від роботи невакцинованих освітян – яким буде навчання до кінця року / 08.11.2021 23:38
08.11.2021 23:38

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