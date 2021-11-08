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Video: Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19! Актуальна інформація та прогнози

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Віктор Ляшко. Міністр охорони здоров’я України та експерти розповіли про плато госпіталізації та пік пандемії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 8 листопада 2021 року.

Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19! Актуальна інформація та прогнози
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я України та експерти розповіли про плато госпіталізації та пік пандемії.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 8 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19! Актуальна інформація та прогнози / 08.11.2021 23:12
08.11.2021 23:12

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