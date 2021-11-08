Video: Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19! Актуальна інформація та прогнози

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Віктор Ляшко. Міністр охорони здоров’я України та експерти розповіли про плато госпіталізації та пік пандемії. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 8 листопада 2021 року.