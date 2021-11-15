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ICTV / Свобода слова / Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021 / 15.11.2021 15:19
15.11.2021 15:19
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Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021

Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021

Свобода слова на ICTV від 15.11.2021 – дивіться онлайн.

Кремль нарощує війська на кордоні з Україною

Сполучені штати попереджають про загрозу вторгнення

Мігранти штурмують Євросоюз.

НАТО збирається на консультації

Ескалація гібридної світової війни.

Те, що зараз відбувається в українській та світовій політиці, цілком можна назвати розгортанням третьої світової гібридної війни.

Скупчення російських військ біля українського кордону, ситуація з мігрантами в Білорусі, які прориваються до Європейського Союзу, термінові наради міністрів закордонних справ Європи, попередження США про воєнне вторгнення.

Весь масив інформації сьогодні обговорюватимуть у Свободі слова.

Також по темі: Головні інсайти ефіру Свободи слова за 08.11.2021 - як це було Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021 Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації

О 21:45 – стартує онлайн-частина в YouTube. Інтерв’ю з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 рр., про ситуацію в геополітиці, як це стосується України та чим це все обернеться для нас.

О 22:45 – ефірна частина програми.

Гості програми:

  • Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України
  • Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу»
  • Олена Шуляк, голова фракції «Слуга народу»
  • Олексій Арестович, спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу
  • Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»
  • Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)
  • Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»
  • Олександр Турчинов, Секретар РНБО (2014-2019 рр.), керівник Центрального штабу партії «Європейська солідарність»

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua 

 

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Теги: свобода слова, Свобода слова анонс
15.11.2021 15:19



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