Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021

Свобода слова на ICTV від 15.11.2021 – дивіться онлайн.
Кремль нарощує війська на кордоні з Україною
Сполучені штати попереджають про загрозу вторгнення
Мігранти штурмують Євросоюз.
НАТО збирається на консультації
Ескалація гібридної світової війни.
Те, що зараз відбувається в українській та світовій політиці, цілком можна назвати розгортанням третьої світової гібридної війни.
Скупчення російських військ біля українського кордону, ситуація з мігрантами в Білорусі, які прориваються до Європейського Союзу, термінові наради міністрів закордонних справ Європи, попередження США про воєнне вторгнення.
Весь масив інформації сьогодні обговорюватимуть у Свободі слова.Також по темі: Головні інсайти ефіру Свободи слова за 08.11.2021 - як це було Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021 Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації
О 21:45 – стартує онлайн-частина в YouTube. Інтерв’ю з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 рр., про ситуацію в геополітиці, як це стосується України та чим це все обернеться для нас.
О 22:45 – ефірна частина програми.
Гості програми:
- Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України
- Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу»
- Олена Шуляк, голова фракції «Слуга народу»
- Олексій Арестович, спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу
- Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)
- Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»
- Олександр Турчинов, Секретар РНБО (2014-2019 рр.), керівник Центрального штабу партії «Європейська солідарність»
Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!
Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua