Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021

Свобода слова на ICTV від 15.11.2021 – дивіться онлайн.

Кремль нарощує війська на кордоні з Україною

Сполучені штати попереджають про загрозу вторгнення

Мігранти штурмують Євросоюз.

НАТО збирається на консультації

Ескалація гібридної світової війни.

Те, що зараз відбувається в українській та світовій політиці, цілком можна назвати розгортанням третьої світової гібридної війни.

Скупчення російських військ біля українського кордону, ситуація з мігрантами в Білорусі, які прориваються до Європейського Союзу, термінові наради міністрів закордонних справ Європи, попередження США про воєнне вторгнення.

Весь масив інформації сьогодні обговорюватимуть у Свободі слова.

О 21:45 – стартує онлайн-частина в YouTube. Інтерв’ю з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 рр., про ситуацію в геополітиці, як це стосується України та чим це все обернеться для нас.

О 22:45 – ефірна частина програми.

Гості програми:

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України

Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу»

Олена Шуляк, голова фракції «Слуга народу»

Олексій Арестович, спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

Сергій Рахманін, народний депутат, «Голос»

Олександр Турчинов, Секретар РНБО (2014-2019 рр.), керівник Центрального штабу партії «Європейська солідарність»

Онлайн-трансляцію виступів гостей можна дивитись тут або в ефірі телеканалу ICTV!

Свої запитання на тему ефіру можете писати на адресу: Svobodaslova@ictv.ua

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