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Video: Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Ганна Маляр. Заступниця міністра оборони України про стягнення російських військ. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.

Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони України про стягнення російських військ.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.

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ICTV / Свобода слова / Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації / 01.11.2021 23:24
01.11.2021 23:24

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