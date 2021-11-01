Video: Дані про стягнення російських військ – це інформаційні провокації

Гість програми Свобода слова на ICTV від 1 листопада 2021 року — Ганна Маляр. Заступниця міністра оборони України про стягнення російських військ. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 1 листопада 2021 року.