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Video: Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021

Кремль знову концентрує війська біля нашого кордону І наносить удар по Європі та Україні енергетичною зброєю Якою буде відповідь агресору? Дивіться сьогодні програму Свобода слова о 22:45!

Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021
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Кремль знову концентрує війська біля нашого кордону

І наносить удар по Європі та Україні енергетичною зброєю

Якою буде відповідь агресору?

Дивіться сьогодні програму Свобода слова о 22:45!

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021 / 01.11.2021 23:29
01.11.2021 23:29

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