Video: Свобода слова — повний випуск від 01.11.2021

Кремль знову концентрує війська біля нашого кордону І наносить удар по Європі та Україні енергетичною зброєю Якою буде відповідь агресору? Дивіться сьогодні програму Свобода слова о 22:45!