Video: Свобода слова — повний випуск від 22.11.2021

Розвідка попереджає: стотисячна російська армія готова до вторгнення Опозиція звинувачує: влада відволікає від Вагнергейту Влада закликає: не розхитуйте країну на фоні воєнної загрози. Сьогодні. У Свободі Слова на ICTV. 22:45