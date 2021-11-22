Свобода слова — повний випуск від 22.11.2021

Свобода слова — повний випуск від 15.11.2021
1000 грн за вакцинацію введено із запізненням? Володимир Гройсман про серйозні загрози для українців
Путін погрожує війною? Інтерв’ю з Павлом Клімкіним | ЕКСКЛЮЗИВ
Каруселі на кордонах з Білоруссю і напад Росії на Рідзво. Арестович: головна мішень – Україна
Свобода слова — повний випуск від 08.11.2021
Перевірка документів на вулицях – як реагувати. Голова нацполіції про дотримання карантинних обмежень
Відсторонення від роботи невакцинованих освітян – яким буде навчання до кінця року
Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19! Актуальна інформація та прогнози
Загроза війни. Що відбувається — Свобода слова на ICTV від 22.11.2021
Гібридна світова війна на українському кордоні — Свобода слова на ICTV від 15.11.2021
Кремль погрожує війною і газом — Свобода слова на ICTV від 01.11.2021
Невакцинована країна у піковій зоні епідемії – Свобода слова на ICTV від 25.10.2021