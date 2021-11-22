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Video: Свобода слова — повний випуск від 22.11.2021

Розвідка попереджає: стотисячна російська армія готова до вторгнення Опозиція звинувачує: влада відволікає від Вагнергейту Влада закликає: не розхитуйте країну на фоні воєнної загрози. Сьогодні. У Свободі Слова на ICTV. 22:45

Свобода слова — повний випуск від 22.11.2021
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Розвідка попереджає: стотисячна російська армія готова до вторгнення

Опозиція звинувачує: влада відволікає від Вагнергейту

Влада закликає: не розхитуйте країну на фоні воєнної загрози.

Сьогодні. У Свободі Слова на ICTV. 22:45

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ICTV / Свобода слова / Свобода слова — повний випуск від 22.11.2021 / 22.11.2021 23:30
22.11.2021 23:30

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