Чи зупинить дипломатія російську агресію? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 07.02.2022

Напруженість біля українських кордонів зберігається.
Очільники Франції й Німеччини хочуть умиротворити Кремль.
Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів і яка оперативна інформація навколо наших кордонів?
На всі ці запитання шукали відповідь напередодні в ефірі програми Свобода слова на ICTV від 07.02.2022.
Україна готова дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення — запевняє міністр оборони.
Олексій Резніков також повідомив, що станом на сьогодні Росія не сформувала ударного угрупування, яке могло б здійснити великий наступ.
Наша розвідка постійно взаємодіє з іноземним партнерами й має реальну оперативну інформацію.
Нині Росія зосередила навколо кордонів майже 140 тисяч військових.
Резніков закликав зберігати спокій і запевнив: наша армія готова до всіх ймовірних сценаріїв.
Нині активно тренуються й усі підрозділи МВС, а також формуються сили територіальної оборони.
Міністр повідомив і про масові навчання наших військ.
Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські Піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. І це тільки полігони. А крім того є ще окремі майданчики, де будуть якраз з 10 до 20 лютого відбуватися навчання українських збройних сил із відпрацьовуванням можливостей і “Байрактарів”, і “Джавелінів”, і “Ен лав”.
Україна вдячна всім партнерам за військову та дипломатичну допомогу, а нинішнє перетворення Києва на центр міжнародної політики — вдала стратегія нашого зовнішньополітичного відомства.Також по темі: Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії Володимир Гройсман звернувся до влади - потрібно об'єднуватись! Перебільшена загроза чи реальна небезпека? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 31.01.2022
Очільник МЗС нагадав, що ще у грудні запрошував своїх колег з країн-партнерів приїжджати в Україну саме у січні-лютому. Більшість із них також відвідує зону ООС.
За словами Дмитра Кулеби, присутність перших осіб Євросоюзу та США — це ще й запорука, що Росія не почне повномасштабне вторгнення.
Прокоментував міністр і нещодавні перемовини російського та китайського президентів, каже, що загрози для України поки не бачить.
У частині НАТО — це була саме ініціатива Російської Федерації, просто щоб ще трохи підвищити ставки, підвищити градус тиску. Але не забуваймо, що в Китая є свої інтереси в Україні. І ми не бачимо підстав зараз вважати, що Китай якимось чином буде сприяти російській агресії проти України.
Вже сьогодні й завтра мають відновитися й перемовини тристоронньої контактної групи.
Один із керівників української делегації Андрій Костін наголосив, що наші позиції незмінні.
На Донбасі Росія має повністю припинити вогонь, відвести війська та допустити міжнародних спостерігачів й представників “Червоного Хреста” на поки непідконтрольну територію ОРДЛО.
І лише після безпекових домовленостей можна говорити про політичні.
Только после того, как эти условия будут выполнены, украинский парламент сможет работать над законами, направленными на политическое урегулирование. Вне угроз, вне какого-то шантажа, а с пониманием того, что мирный процес продвигается.
Лідер партії “Українська стратегія Гройсмана” Володимир Гройсман закликав усі політичні сили до єдності.
На його думку, саме спільні й злагоджені дії влади та опозиції допоможуть нам подолати ті виклики, які стоять перед державою.
Експрем’єр-міністр вважає, що парламентським силам необхідно терміново сформувати Уряд національної згуртованості.
Що робить суспільство? Записується в територіальну оборону. Люди сьогодні в Україні об’єднані. Що роблять військові? Військові стоять на передовій — вони захищають свою країну. Але вони точно не знають, що в них відбувається в тилу. У тилу йдуть чвари.
Автор: Василь Саф’янюк, ФАКТИ, ICTV.