Чи зупинить дипломатія російську агресію? | Головні інсайти ефіру Свободи слова від 07.02.2022

Напруженість біля українських кордонів зберігається.

Очільники Франції й Німеччини хочуть умиротворити Кремль.

Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів і яка оперативна інформація навколо наших кордонів?

На всі ці запитання шукали відповідь напередодні в ефірі програми Свобода слова на ICTV від 07.02.2022.

Україна готова дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення — запевняє міністр оборони.

Олексій Резніков також повідомив, що станом на сьогодні Росія не сформувала ударного угрупування, яке могло б здійснити великий наступ.

Наша розвідка постійно взаємодіє з іноземним партнерами й має реальну оперативну інформацію.

Нині Росія зосередила навколо кордонів майже 140 тисяч військових.

Резніков закликав зберігати спокій і запевнив: наша армія готова до всіх ймовірних сценаріїв.

Нині активно тренуються й усі підрозділи МВС, а також формуються сили територіальної оборони.

Міністр повідомив і про масові навчання наших військ.

Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські Піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. І це тільки полігони. А крім того є ще окремі майданчики, де будуть якраз з 10 до 20 лютого відбуватися навчання українських збройних сил із відпрацьовуванням можливостей і “Байрактарів”, і “Джавелінів”, і “Ен лав”.

Україна вдячна всім партнерам за військову та дипломатичну допомогу, а нинішнє перетворення Києва на центр міжнародної політики — вдала стратегія нашого зовнішньополітичного відомства.

Очільник МЗС нагадав, що ще у грудні запрошував своїх колег з країн-партнерів приїжджати в Україну саме у січні-лютому. Більшість із них також відвідує зону ООС.

За словами Дмитра Кулеби, присутність перших осіб Євросоюзу та США — це ще й запорука, що Росія не почне повномасштабне вторгнення.

Прокоментував міністр і нещодавні перемовини російського та китайського президентів, каже, що загрози для України поки не бачить.

У частині НАТО — це була саме ініціатива Російської Федерації, просто щоб ще трохи підвищити ставки, підвищити градус тиску. Але не забуваймо, що в Китая є свої інтереси в Україні. І ми не бачимо підстав зараз вважати, що Китай якимось чином буде сприяти російській агресії проти України.

Вже сьогодні й завтра мають відновитися й перемовини тристоронньої контактної групи.

Один із керівників української делегації Андрій Костін наголосив, що наші позиції незмінні.

На Донбасі Росія має повністю припинити вогонь, відвести війська та допустити міжнародних спостерігачів й представників “Червоного Хреста” на поки непідконтрольну територію ОРДЛО.

І лише після безпекових домовленостей можна говорити про політичні.

Только после того, как эти условия будут выполнены, украинский парламент сможет работать над законами, направленными на политическое урегулирование. Вне угроз, вне какого-то шантажа, а с пониманием того, что мирный процес продвигается.

Лідер партії “Українська стратегія Гройсмана” Володимир Гройсман закликав усі політичні сили до єдності.

На його думку, саме спільні й злагоджені дії влади та опозиції допоможуть нам подолати ті виклики, які стоять перед державою.

Експрем’єр-міністр вважає, що парламентським силам необхідно терміново сформувати Уряд національної згуртованості.

Що робить суспільство? Записується в територіальну оборону. Люди сьогодні в Україні об’єднані. Що роблять військові? Військові стоять на передовій — вони захищають свою країну. Але вони точно не знають, що в них відбувається в тилу. У тилу йдуть чвари.

Автор: Василь Саф’янюк, ФАКТИ, ICTV.



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