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Video: Володимир Гройсман звернувся до влади – потрібно об’єднуватись!

Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» про тотальну ворожість та необхідність об'єднання українців! Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.

Володимир Гройсман звернувся до влади – потрібно об’єднуватись!
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» про тотальну ворожість та необхідність об’єднання українців!

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Володимир Гройсман звернувся до влади – потрібно об’єднуватись! / 07.02.2022 23:32
07.02.2022 23:32

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