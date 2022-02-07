Video: Володимир Гройсман звернувся до влади – потрібно об’єднуватись!

Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр України (2016-2019 рр.), лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» про тотальну ворожість та необхідність об'єднання українців! Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.