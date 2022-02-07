Video: Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії

Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України про останні новини з передової та готовність української армії до оборони. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.