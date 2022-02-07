Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії

Свобода слова — повний випуск від 31.01.2022
Міністр внутрішніх справ України відверто розповів про масові заворушення в Україні
Експосол США в Росії приїхав до України та розкрив карти Кремля та реакцію НАТО
Секретар РНБО Данілов начистоту розповів про готовність України до повномасштабної війни
Свобода слова — повний випуск від 24.01.2022
Дмитро Кулеба прямо відповів на гострі питання у студії Свободи слова
Резніков про ймовірну дату початку наступу Росії – Свобода слова на ICTV
Генерал-лейтенанта армії США Бен Ходжес відверто про загрозу для України
Свобода слова — повний випуск від 13.12.2021
Положення надзвичайної готовності: Президент Зеленський на Свободі слова, 16.03.2020
Як саме перевірятимуть українців на коронавірус — головний санлікар України
Президент Зеленський про правдиву ситуацію з коронавірусом в Україні
Чи може зараз дипломатія зупинити російську агресію? — Свобода слова на ICTV від 07.02.2022
Засідання Радбезу ООН через масштабне вторгнення Росії — Свобода слова на ICTV від 31.01.2022
Потенційне велике вторгнення Росії в Україну — Свобода слова на ICTV від 24.01.2022
Чим обернеться повернення в Київ Петра Порошенка? — Свобода слова на ICTV від 17.01.2022