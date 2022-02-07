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Video: Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії

Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Олексій Резніков. Міністр оборони України про останні новини з передової та готовність української армії до оборони. Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.

Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії
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Гість програми Свобода слова на ICTV від 7 лютого 2022 року — Олексій Резніков.

Міністр оборони України про останні новини з передової та готовність української армії до оборони.

Дивіться повний випуск програми Свобода слова від 7 лютого 2022 року.

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ICTV / Свобода слова / Міністр оборони Резніков відверто про бойову готовність української армії / 07.02.2022 23:17
07.02.2022 23:17

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